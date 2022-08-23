Во Владимире отремонтировали частично обвалившуюся крышу детского сада

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки было установлено, что в группе дневного пребывания детей на втором этаже детского сада №61 имелись протечки потолка, в результате чего в двух спальных помещениях из-за влажности частично обрушились потолочные перекрытия.

К счастью, никто не пострадал — инцидент случился в январе текущего года, после чего сами родители выложили в сеть видео с прохудившейся кровлей. По их словам, протечки там начались еще с конца 2021 года.

По результатам проверки прокуратура города Владимира обратилась в Октябрьский районный суд с иском к горадминистрации, потребовав изыскать деньги и организовать ремонт кровли.

Иск был удовлетворен, и недавно крышу в детском садике №61 починили.