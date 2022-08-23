За неделю во Владимирской области от клещей пострадали 59 человек

По данным еженедельного оперативного мониторинга на 22 августа на территории области за прошедшую неделю в лечебно – профилактические организации обратилось 59 человек по поводу присасывания клещей.

18 случаев в Александровском районе, 11 - в Муромском, 7 - во Владимире, по 6 в Гусь-Хрустальном и Киржачском районах, 3 случая в Меленковском, по 2 в Ковровском и Вязниковском, 2 в Судогодском, по 1 в Петушинском и, Суздальском районах. Среди них 9 детей.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (30.03.2022) в лечебно – профилактические организации Владимирской области обратилось 1809 человек, среди них 434 ребёнка. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.