Во Владимире объединят две налоговые

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области сообщает о начале присоединения Межрайонной ИФНС России №10 и Межрайонной ИФНС России №12 к ИФНС России по Октябрьскому району г. Владимира. Одновременно она будет переименована в Межрайонную ИФНС России №14 по Владимирской области. Завершить процедуру планируется 19 сентября.

Приём налогоплательщиков будет осуществляться в Межрайонной ИФНС России №14 по Владимирской области будет осуществляться в операционных залах по следующим адресам: Владимир, 1-й Коллективный проезд, 2-А; ул. Садовая, 16-Б; Суздальский проспект, 9.

В платёжных документах, начиная с 19 сентября, для оплаты налогов, сборов, пеней, штрафов и страховых взносов необходимо указывать следующие реквизиты:

Банк получателя: Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г.Владимир

БИК банка получателя: 011708377

Номер счёта получателя: 40102810945370000020

Казначейский счёт для осуществления и отражения операций по учёту и распределению поступлений 03100643000000012800

Получатель: УФК по Владимирской области (Межрайонная ИФНС России № 14 по Владимирской области)

ИНН/КПП получателя (ИНН/КПП НО администратора платежа): 3328009708/332801001.