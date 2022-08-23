Книжный фестиваль "Китоврас" во Владимире собрал 22 тысячи человек

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Китоврас"

В сквере имени Пушкина во второй раз прошел книжный фестиваль «Китоврас». Его посетили 22 тысячи жителей и гостей города. В «Китоврасе» приняли участие 82 издательства и 85 спикеров — писателей, поэтов, критиков.

Встречи с писателями, презентации новых книг, мастер-классы, дискуссии, лекции, круглые столы, открытые чтения и спектакли — всего за три дня фестиваля прошло более 80 событий. Ключевыми из них стали выступления писателей Евгения Водолазкина, Веры Богдановой, Леонида Юзефовича, Анны Матвеевой, Андрея Рубанова, Марины Москвиной и Шамиля Идиатуллина.

- Во Владимире любят книги. Люди ждали этот фестиваль, хотели его, интересовались сильно заранее теми авторами, которые собирались выступить на «Китоврасе», теми книгами, которые приедут на книжную ярмарку. Фестиваль получился интересный, умный и очень красивый, - подчеркнул Михаил Фаустов, программный директор книжного фестиваля «Китоврас» и Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения».

Третий книжный фестиваль «Китоврас» пройдет в 2023 году.