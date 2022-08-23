Запах гари во Владимире идет от пожаров в рязанских лесах

Владимирцы с раннего утра 23 августа жалуются на запах гари, который появился на окраинах областного центра. На плохой запах жаловались как жители микрорайона Доброе, так и Юго-западного района.

Как выяснилось, серьезных очагов лесных пожаров в регионе нет. Более того, власти говорят, что у нас ситуация схожа с Московской областью, где местные жители жалуются на похожие проблемы. Гарь у нас от рязанских пожаров в местных лесах.

По словам заведующего отделом охраны, защиты, надзора и контроля департамента лесного хозяйства Сергея Сазонова, рязанский лес горит всего в 31 километре от границы с Владимирской областью. Поэтому не удивительно, что в областном центре пахнет пожарами.