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Спорт23 августа 2022 10:05

Владимирские борцы стали победителями и призерами Спартакиады сильнейших

Наш регион представляло пять спортсменов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

22 августа в Казани состоялись финальные схватки по греко-римской борьбе в которых принимали участие владимирские спортсмены.

Артур Саргсян победил в финальном бою в весовой категории до 97 кг в поединке против Александра Головина со счетом 3:1 и стал обладателем золота Спартакиады.

Абуязид Манцигов выиграл поединок за третье место в весе до 77 кг против Егора Депцова со счётом 11:2 и взял бронзу.

Напомним, наш регион представляли борцы Абуязид Манцигов, Артур Саргсян, Роман Иванов, Никита Метлин и Абазов Тембулат.