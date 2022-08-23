Владимирские борцы стали победителями и призерами Спартакиады сильнейших

22 августа в Казани состоялись финальные схватки по греко-римской борьбе в которых принимали участие владимирские спортсмены.

Артур Саргсян победил в финальном бою в весовой категории до 97 кг в поединке против Александра Головина со счетом 3:1 и стал обладателем золота Спартакиады.

Абуязид Манцигов выиграл поединок за третье место в весе до 77 кг против Егора Депцова со счётом 11:2 и взял бронзу.

Напомним, наш регион представляли борцы Абуязид Манцигов, Артур Саргсян, Роман Иванов, Никита Метлин и Абазов Тембулат.