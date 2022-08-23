В Александрове местный житель убил приятеля и потратил его деньги на еду

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях Александровский городской суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное по статьям «Убийство», «Кража» и «Кража денег с банковского счета».

Фигурантом по делу проходил 29-летний александровец. Суд установил, что 4 февраля текущего года мужчина случайно встретил в электричке 39-летнего приятеля, с которым ранее отбывал срок в местах лишения свободы.

Вместе они приехали в Александров, где приятель попросил своего младшего товарища, знающего город, проводить его до общежития. Александровец согласился и привел друга туда, куда ему было нужно — тот нашел недалеко от общежития закладку с наркотиком, употребил его и вдруг стал неадекватен.

Между приятелями завязалась ссора, в ходе которой младший достал нож и ударил старшего в шею и грудь, отчего тот скончался на месте. После этого младший взял у убитого банковскую карту и телефон и отправился в магазин, где купил на его деньги бутылку воды и два батона.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил александровца к 10 годам 6 месяцам колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.