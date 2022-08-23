Во Владимире к 1 сентября откроют два детских сада

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев у себя в телеграм-канале поделился новостью, что к 1 сентября во Владимире откроют два детских сада.

Один детсад появится в микрорайоне Коммунар, другой — на улице Тихонравова. Каждый – по 108 мест. Здания - двухэтажные со своими котельными и пищеблоком. На улице — детская площадка и веранды. "С появлением этих двух детсадов очереди должны остаться в прошлом", заявил Авдеев.

Также к началу учебного года анонсировали строительство еще одного важного объекта — школы в Веризино. Проект уже прошел госэкспертизу. На строительство требуется около 2 млрд рублей. К сентябрю 2024 года школа должна открыть свои двери 1200 школьникам.