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Происшествия23 августа 2022 9:28

Во Владимире посетитель бара остался без дорогого мобильного телефона

Во время отдыха гаджет кто-то украл
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 15 августа в дежурную часть городской полиции обратился 26-летний владимирец. Парень рассказал, что проводил время в одном из баров города, когда заметил, что у него исчез сотовый телефон стоимостью 24 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе работы установили личность подозреваемого в краже, которым оказался 50-летний ранее судимый местный житель. Его задержали и мужчина сознался, что действительно взял чужой телефон. Аппарат у него обнаружили и изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.