Между Муромом и Вековкой изменится расписание двух электричек

Как сообщает АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», обслуживающая данное направление, с 29 сентября по техническим причинам произойдут изменения в расписании поездов Муромского направления.

Так, электропоезд №6066 сообщением «Вековка — Муром» будет следовать таким образом:

Вековка: отправление в 17.07, Заколпье 17.17-17.18, Золотковский 17.24,5-17.25, 232 км 17.29,5-17.30, Алферово 17.36-17.37, Добрятино 17.43-17.44, Максимовский 17.49,5-17.50, Бутылицы 17.56-17.57, Зимницы 18.02,5-18.03, Левино 18.06,5-18.07, Кондаково 18.12-18.13, Папулино 18.16,5-18.17, Амосово 18.20,5-18.21, Просинское 18.24,5-18.25, Стригино 18.29,5-18.30, Кольдино 18.33,5-18.34, 284 км 18.36,5-18.37, Муром 1: прибытие в 18.44.

Электропоезд №6067 сообщением «Муром-Вековка» станет курсировать так:

Муром: отправление в 17.49 , 284 километр 17.55,5-17.56 , Кольдино 17.58,5-17.59 ,Стриино 18.02,5-18.03 , Просинское 18.07,5-18.08 , Амосово 18.11,5-18.12 , Папулино 18.15,5-18.16, Кондаково 18.22-18.23, Левино 18.27,5-18.28, Зимницы 18.31,5-18.32, Бутылицы 18.39-18.40, Максимовский 18.45,5-18.46, Добрятино 18.52,5-18.53, Алферово 18.59,5-19.00, о.п. 232 км 19.04,5-19.05, Золотковский 19.10,5-19.11, Заколпье 19.18-19.19, Вековка: прибытие в 19.29.

Пассажирам следует учесть изменения в расписании при планировании своих поездок.