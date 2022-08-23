У жителя Меленок изъяли 33 тысячи пачек контрафактных сигарет

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи меленковской полиции завершили расследование уголовного дела по факту приобретения и хранения немаркированной табачной продукции в целях сбыта.

По версии следствия 28-летний житель Меленок хранил дома и в гараже, находящемся в Муроме, крупную партию табака неизвестного происхождения. Задержали его сотрудники регионального главка ФСБ в марте текущего года, которые обнаружили и изъяли у него 33 тысячи пачек контрафактных сигарет на сумму более 3,8 миллиона рублей.

Уголовное дело расследовалось следователями полиции. На днях расследование было завершено, и с утвержденным обвинительным заключением оно направлено на рассмотрение в Меленковский районный суд.

Сам молодой человек вину признал.