В Камешковском районе мужик забил собутыльника руками до смерти

Следственный комитет РФ по Владимирской области завел уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Камешковского района, обвиняемого в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По версии следствия, в ночь с 18 на 19 августа 2022 года в одной из комнат местного общежития выпивали двое мужчин. Как обычно, алкоголь ударил в голову, началась ссора, в ходе которой один нанес другому целую серию ударов руками по голове знакомого. Для собутыльника все это закончилось трагически. Он скончался на месте происшествия через некоторое время.

Вину в совершенном преступлении ранее судимый за аналогичное преступление мужчина признал частично. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.