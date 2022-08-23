Во Владимире со стройки похитили стропы для автомобильного крана

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, оперативники отдела полиции по Ленинскому району Владимира задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в краже.

По версии следствия, в июле текущего года парень находился на одной из городских строек, откуда украл металлические стропы для автомобильного крана.

Стоимость строп составляет 20 тысяч рублей, но молодой человек просто сдал их на металлолом, где выручил всего 400 рублей.

После задержания владимирец признался в краже. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, самого молодого человека на время следствия отпустили под обязательство о явке.

Расследование продолжается.