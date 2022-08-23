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Общество23 августа 2022 6:25

В Кольчугинском районе прокуроры требуют снести аварийные дома

Жильцов расселили, но внутрь строений может пробраться любой желающий
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной надзорным ведомством Кольчугинского района проверки было установлено, что в поселке Бавлены на улице Октябрьская многоквартирные дома №1 и №5 были признаны аварийными и подлежащими сносу.

Жильцов расселили, однако сами строения до сих пор не снесены, в связи с чем к ним открыт доступ, что негативно влияет на безопасность граждан.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Кольчугинский городской суд с иском, в котором потребовала снести аварийные дома. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил. Снос домов должен состояться в ближайшее время и поставлен на контроль прокуратурой.