Владимирский уличный художник превратил берег Клязьмы в шоколадку

Кадр из видео.

Под мостом через Клязьму появился новый арт-объект. Его автор - владимирский уличный художник Мишкин.

Полотном стали ржавые плиты, которые теперь ассоциируются с плитками шоколада. Увидеть объект можно прямо с моста в сторону Загородного парка.

Художник разместил фотографии на своих страницах в социальных сетях. И добавил комментарий: "На самом деле Клязьма не грязная , она шоколадная!". Правда, участники группы "Мишкин" заметили, что "шоколадные" плиты больше похожи на пряники. Тем не менее, художник пытался таким образом привлечь внимание к проблему загрязнения самой известной реки Владимирской области.