Во Владимире в СНТ Бухолово садоводы предотвратили лесной пожар

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в связи с установившейся жаркой, сухой погодой и начавшимися вслед за этим локальными возгораниями, патрулирование лесов было усилено — теперь для этого создано 350 специальных групп.

Однако зачастую помощь в борьбе с лесными пожарами оказывают жители ближайших к лесополосе населенных пунктов и садоводы. Наглядным примером стал инцидент, случившийся на минувшей неделе в СНТ Бухолово на территории областного центра.

Местные садоводы заметили, что из леса валит дым. Как оказалось, группа отдыхающих оставила мангал с тлеющими углями, которые прожгли тонкое железо. Угли упали на сухую лесную подстилку, которая тут же занялась. К моменту, когда дачники прибежали на место, огонь полыхал в радиусе 4-5 метров.

Садоводы немедленно сообщили о случившемся в пожарную охрану, и принялись засыпать пламя землей, а также заливать огонь водой из колодца. Благодаря бдительности граждан из садового товарищества лесной пожар удалось предотвратить.

В МЧС еще раз напоминают о том, что в регионе действует особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на разведение открытого огня. Нарушители из числа граждан могут быть наказаны штрафами от 10 до 20 тысяч рублей.