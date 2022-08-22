В Кольчугинском районе три человека отдали мошенникам 500 тысяч рублей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, трое кольчугинцев обратились в полицию после того, как попали на уловку мошенников.

Во всех случаях людям звонили «сотрудники правоохранительных органов», которые сообщали о том, что их родственники якобы попали в ДТП, и чтобы не привлекать их к уголовной ответственности, требуются деньги. За деньгами приезжал курьер, который забрал у кольчугинцев в общей сложности 500 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска областного главка полиции и отдела полиции по Кольчугинскому району вычислили и задержали курьера, которым оказался 22-летний житель Тверской области. Молодого человека оперативники задержали по месту жительства в ходе командировки. У него дома в ходе обысков обнаружили и изъяли одежду и медицинские маски, которые парень использовал для конспирации.

В настоящее время молодой человек отправлен на время следствия за решетку. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», расследование продолжается.