В Судогодском районе инспекторы ДПС проверили 260 автомобилей

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшую субботу, 20 августа, сотрудники специализированной роты ДПС областного главка ГИБДД провели сплошные проверки водителей, в ходе которых останавливали все без исключения автомобили.

Основной задачей был поиск нетрезвых водителей, и в результате из 260 проверенных автомобилей за рулем одного действительно оказался пьяный водитель. На него был составлен административный протокол, от управления автолюбителя отстранили.

Также было составлено 28 прочих протоколов, в числе которых семь фактов управления мотоциклов без шлемов и два факта управления мотоциклами без водительских удостоверений.

Подобные рейды в будущем состоятся и в других городах и районах региона.