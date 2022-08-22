Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2022 13:06

В Судогодском районе инспекторы ДПС проверили 260 автомобилей

В ходе рейда было выявлено несколько правонарушителей
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшую субботу, 20 августа, сотрудники специализированной роты ДПС областного главка ГИБДД провели сплошные проверки водителей, в ходе которых останавливали все без исключения автомобили.

Основной задачей был поиск нетрезвых водителей, и в результате из 260 проверенных автомобилей за рулем одного действительно оказался пьяный водитель. На него был составлен административный протокол, от управления автолюбителя отстранили.

Также было составлено 28 прочих протоколов, в числе которых семь фактов управления мотоциклов без шлемов и два факта управления мотоциклами без водительских удостоверений.

Подобные рейды в будущем состоятся и в других городах и районах региона.