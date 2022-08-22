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Происшествия22 августа 2022 12:50

В Муроме двое бизнесменов хранили 5500 пачек контрафактных сигарет

Их они планировали продать, но были задержаны
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, Муромский городской суд вынес приговор двум предпринимателям, обвинявшимся в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированной табачной продукции.

Судом установлено, что с марта по декабрь 2021 года коммерсанты покупали контрафактный табак в интернете, после чего перевозили ее на личных автомобилях и хранили на складе, намереваясь затем продать.

В декабре 2021 года правоохранители задержали обоих и изъяли всю партию «левого» табака — в общей сложности 5500 пачек сигарет различных марок из различных стран на сумму более 580 тысяч рублей.

Оба предпринимателя вину признали и раскаялись в совершенном поступке. С учетом всех обстоятельств, суд приговорил обоих к 2 годам лишения свободы условно с испытательными сроками — одному 1 год 6 месяцев, второму — 1 год.