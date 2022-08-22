В Муроме двое бизнесменов хранили 5500 пачек контрафактных сигарет

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, Муромский городской суд вынес приговор двум предпринимателям, обвинявшимся в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированной табачной продукции.

Судом установлено, что с марта по декабрь 2021 года коммерсанты покупали контрафактный табак в интернете, после чего перевозили ее на личных автомобилях и хранили на складе, намереваясь затем продать.

В декабре 2021 года правоохранители задержали обоих и изъяли всю партию «левого» табака — в общей сложности 5500 пачек сигарет различных марок из различных стран на сумму более 580 тысяч рублей.

Оба предпринимателя вину признали и раскаялись в совершенном поступке. С учетом всех обстоятельств, суд приговорил обоих к 2 годам лишения свободы условно с испытательными сроками — одному 1 год 6 месяцев, второму — 1 год.