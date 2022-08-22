Власти Владимира ищут перевозчиков на три автобусных маршрута

Согласно размещенным на портале госзакупок сведениям, администрация города Владимира ищет будущих перевозчиков для маршрутов №10С, а также №24С и №27.

Стоимость контрактов во всех трех случаях составляет 1 рубль, причем машины, которые станут выходить на линию, должны быть большого класса на каждом из данных маршрутов. На «двадцать седьмой» должны будут выходить до четырех машин, на «десятый» до трех, на «двадцать четвертый» - до 22 автобусов.

Размещены тендеры 19 августа, а 5 сентября истекает срок подачи заявок. А 13 сентября конкурсная комиссия и должна определить, кто именно станет обслуживать указанные маршруты. Пока они находятся «под крылом» муниципального перевозчика «Владимирпассажиртранс». Долгосрочные контракты предусматривают работу в течение пяти лет.