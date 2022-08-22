Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2022 11:35

Во Владимире ребенок-инвалид не смог получить бесплатные лекарства

Родителям пришлось обращаться в прокуратуру
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки надзорное ведомство Владимира установило, что малышу поставлен диагноз «острый лимфобластный лейкоз», в связи чем по жизненным показаниям ему прописан прием препаратов.

Однако органы здравоохранения не обеспечили ребенка нужными лекарствами, которые должны предоставляться бесплатно, и родители потратили на препараты более 100 тысяч рублей, чтобы не прерывать курс лечения.

По итогам проверки прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд Владимира с иском, в котором потребовала возместить родителям затраченную сумму, и обеспечить ребенка необходимыми лекарствами.

Суд удовлетворил иск, так что теперь малыша обеспечили препаратом, а его маме и папе вернули потраченные деньги.