Алиса Бирюкова станет директором музея-заповедника "Горки Ленинские"

фото с сайта Министерства культуры

Бывший директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова возглавит музей-заповедник "Горки Ленинские". Ее концепция развития оказалась лучшей.

Как сообщает Министерство культуры, для увеличения посещаемости и развития музея-заповедника Алиса Бирюкова предложила проведение поэтапной реставрации музейных объектов, создание ежегодного событийного календаря мероприятий на территории заповедника, преобразование экспозиционно-выставочной деятельности и организацию новых туристических точек притяжения, как археологический парк, художественные мастерские и киношколы.

Напомним, что Алиса Бирюкова проработала в департаменте культуры восемь лет, уволилась в начале июня. После этого она заняла должность заместителя директора Российской библиотеки искусств.