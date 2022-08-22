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Общество22 августа 2022 10:19

В Судогодском районе водитель легковой машины пострадал в ДТП с грузовиком

Авария произошла утром 21 августа на трассе «Владимир-Муром-Арзамас»
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УГИБДД УМВД России по Владимирской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП с участием грузовика и легковушки произошло на 56 километре указанной трассы, между населенными пунктами Тюрмеровка и Новая.

По предварительной информации, водитель 1977 года рождения, управлявший «Ладой» пятнадцатой модели, врезался в тягач «МАН» с полуприцепом, которым управлял мужчина 1978 года рождения.

В результате большегруз вылетел с трассы в кювет, а легковушка оказалась полностью разбита. К счастью, водитель «Лады» остался жив, но получит травмы и был госпитализирован.

В настоящее время в Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.