Детская хоровая капелла ЦКМ объявила о дополнительном наборе учащихся

Основным направлением школы является хоровое пение. Помимо этого, дети изучают сольфеджио, музыкальную литературу, обучаются искусству вокала и игре на фортепиано.

В капелле сложились замечательные традиции и комфортная обстановка, позволяющие раскрыть потенциал каждого ребенка. Дети с раннего возраста погружаются в атмосферу коллективного музицирования, воспитываются на лучших образцах народной, классической и современной музыки, выступают в совместных проектах с Владимирским камерным хором и Губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артема Маркина.

Прослушивание состоится 30 августа в 17.30 по адресу: город Владимир, улица Георгиевская, 1. Справки по телефону: +7(915)753-01-00 и +7(900)475-71-55.