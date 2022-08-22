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Общество22 августа 2022 9:16

В Александрове орден Мужества вручен матери рядового Евгения Калинина

Молодой человек погиб при исполнении воинского долга
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация Владимирской области

Фото: администрация Владимирской области

Как сообщает администрация Владимирской области, 20 августа глава региона Александр Авдеев вручил орден Мужества матери 19-летнего рядового Евгения Калинина, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

Ордена он был удостоен посмертно за личную отвагу и героизм, проявленные при защите Российской Федерации.

Евгений Калинин занимался в военно-патриотическом клубе «Русь», окончил Александровский промышленно-правовой колледж. В ходе специальной военной операции участвовал в боевых действиях в качестве заместителя командира боевой машины — наводчика, погиб 27 июня.