В Юрьев-Польском районе инвалид после пожара вынужден жить в бытовке

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в районное надзорное ведомство обратился инвалид 3 группы, у которого еще 7 февраля 2021 года сгорел дом, бывший его единственным жильем.

С тех пор мужчина вынужден жить в хозяйственной бытовке, о чем знает администрация Красносельского сельского поселения, куда он обращался по поводу нового жилища на время восстановления сгоревшего дома. Однако администрация отказала инвалиду, хотя по состоянию на 14 июля текущего года в сельском поселении имелось шесть помещений маневренного фонда.

Правда, в ходе выездного осмотра прокуроры вместе с представителями поселковых властей выяснили, что двери в этих помещениях заколочены, электричества нет, а территория у домов заросла сорняками. Жить здесь фактически невозможно, так что 28 июля весь маневренный фонд местная администрация признала непригодным для проживания.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Юрьев-Польский районный суд, потребовав создать на территории Краснопламенского поселения новый маневренный фонд и предоставить жилье инвалиду.

Сейчас иск находится на рассмотрении.