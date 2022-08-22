На мосту через Рпень смонтировали первую плеть

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев в своем телеграм-канале сообщил, что первая плеть моста через Рпень, который является частью будущего Рпенского проезда, смонтирована.

«Слежу за ходом работ на Рпенском проезде. Важная для города транспортная артерия, призванная разгрузить его восточную часть от пробок. Дорога строится на федеральные средства. Сегодня (22 август - Ред.) смонтировали первую плеть моста через Рпень. Вес плети — 42 тонны, длина — 34 метра», сообщил Авдеев.

Напомним, что сроки строительства Рпенского проезда несколько раз переносились. В данный момент перед подрядчиком стоит задача открыть проезд в 2023 году. При этом власти хотят сделать это ближе к сентябрю, а подрядчик настаивает на ноябре.