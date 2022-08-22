Во Владимире мошенница подделывала сертификаты на материнский капитал

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира вынес приговор местной жительнице, которая обвинялась в особо крупном мошенничестве и в мошенничестве в сфере кредитования — всего ей инкриминировалось шесть эпизодов.

Судом установлено, что преступления женщина совершила с июля 2018 по май 2019 года. Так, в июле 2018 года она предоставила в кредитную организацию поддельный сертификат на получение маткапитала, а перечисленные деньги обналичила и потратила на собственные цели. По такой же схеме она получила маткапитал на еще одного подставного человека.

Кроме того, женщина входила в доверие к незнакомым людям и уговаривала их оформить кредиты в разных банках в сфере автокредитования и автострахования.

В общей сложности банкам был причинен ущерб на сумму более 6 миллионов рублей.

С учетом всех обстоятельств, суд признал женщину виновной и приговорил к 4 годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.