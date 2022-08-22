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Происшествия22 августа 2022 8:15

Во Владимире мошенница подделывала сертификаты на материнский капитал

Также она оформляла кредиты на подставных лиц
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира вынес приговор местной жительнице, которая обвинялась в особо крупном мошенничестве и в мошенничестве в сфере кредитования — всего ей инкриминировалось шесть эпизодов.

Судом установлено, что преступления женщина совершила с июля 2018 по май 2019 года. Так, в июле 2018 года она предоставила в кредитную организацию поддельный сертификат на получение маткапитала, а перечисленные деньги обналичила и потратила на собственные цели. По такой же схеме она получила маткапитал на еще одного подставного человека.

Кроме того, женщина входила в доверие к незнакомым людям и уговаривала их оформить кредиты в разных банках в сфере автокредитования и автострахования.

В общей сложности банкам был причинен ущерб на сумму более 6 миллионов рублей.

С учетом всех обстоятельств, суд признал женщину виновной и приговорил к 4 годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.