Во Владимирской области установится жара до +32 градусов

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 22 августа температура воздуха во Владимире и по области прогреется до отметок от +25 до +30 градусов по Цельсию, при этом ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 метров в секунду.

В ночь на 23 августа стрелки термометров покажут значения в пределах от +12 до +17 градусов, а днем воздух разогреется до показателей от +27 до +32 градусов, ветер не изменится, будет переменная облачность, осадков не ожидается.

В ночь на 24 августа температура установится между +13 и +18 градусами тепла, а днем вновь разогреется до отметок от +27 до +32 градусов, ветер подует южный со скоростью 1-6 метров в секунду, осадков также не ожидается.

В связи с установившейся жарой и сухой погодой в ГУ МЧС России по Владимирской области настоятельно просят жителей и гостей региона не разводить открытый огонь и помнить, что в регионе действует особый противопожарный режим, в рамках которого наложен полный запрет на посещение лесов.

В чрезвычайных ситуациях следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».