Александр Авдеев проверил ход строительства акушерского корпуса в Коврове

19 августа врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев проверил, как ведутся строительные работы в акушерском корпусе Ковровской больницы №1. Строительство здания началось ещё в 1980-х годах, изначально корпус планировался как терапевтический. Стройка была остановлена в 1995 году, причём без должной консервации объекта. В 2017 году строительство возобновилось с перепрофилированием корпуса в акушерский. И даже сейчас есть проблемы со сдачей.

«Существует риск несдачи объекта к сентябрю. Последняя неделя осталась, чтобы согласовать чёткий график. Если подрядчик его не представит – примем жёсткие меры от штрафа до замены исполнителя работ. Мы и так пошли навстречу и по смете, и по времени. Дальше терпеть не будем», – заявил Александр Авдеев.

В акушерском корпусе будут получать помощь женщины со всей восточной части Владимирской области − из Коврова, Вязниковского, Гороховецкого, Камешковского и Ковровского районов. Корпус включает отделение патологии беременности, дневной стационар, послеродовые, акушерское обсервационное и центральное стерилизационное отделения, клинико-диагностическую лабораторию и рентгеновские кабинеты.