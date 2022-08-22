Владимирское "Торпедо" ушло с последнего места благодаря ничьей со "Спартаком"

21 августа владимирское "Торпедо" дома принимало костромской "Спартак". Команде позарез нужны были очки, ведь в прошлом туре они не играли, а "Знамя Труда" выиграло свой матч и вновь обошло владимирцев в турнирной таблице.

Матч прошел с преимуществом хозяев. Торпедовцы много атаковали, однако спартаковцы постоянными фолами срывали атаки хозяев. Судья в итоге надавал немало карточек гостям, а на 85-й минуте и вовсе удалил игрока костромской команды за срыв перспективной атаки. Это в итоге не помогло хозяевам забить хотя бы один мяч. Матч закончился нулевой ничьей.

Но так как "Знамя труда" из Орехово-Зуево свой матч проиграло, владимирцам удалось обойти их и уйти с последнего, 11-го места. Впрочем, у двух команд по четыре очка. И вся борьба за выживание еще впереди. Следующий важный матч владимирцы снова проведут дома с "Тверью". Игра состоится 27 августа в 19.00.