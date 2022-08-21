20 августа в Александрове открыли лыжероллерную трассу "Звездная" с асфальтобетонным покрытием на 2000 метров, биатлонным стрельбищем с 24 мишенными установками и искусственным освещением. В открытии приняли участие врио губернатора Александр Авдеев, президент всероссийской федерации биатлона Виктор Майгуров, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Данилова, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая.

Лыжным спортом и биатлоном в Александровском районе занимаются более 350 человек, из них 157 спортсменов в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой», а также в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Александровская районная детско-юношеская спортивная школа» и муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа имени Николая Тимофеевича Манина» г. Карабаново.