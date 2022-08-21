В Киржаче реконструируют шелковый комбинат, а в Судогде появится набережная

Три проекта Владимирской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Развитие малых городов и исторических поселений». От нашего региона лучшими стали проекты городов Киржач, Юрьев-Польский и Судогда. Там появятся новые площадки для отдыха.

«Площадь купцов Соловьевых» - будут благоустроена территория и реконструирован шёлковый комбинат, чья история плотно сплетена с жизнью Киржача и киржачан.

«Площадь у Торговых рядов в Юрьев-Польском». Архитекторы предлагают разбить объект на зоны: прогулочную, информационную, выставочную. Также планируется озеленить территорию.

«Набережная реки Судогда, ул. Ленина» - здесь будет возрождён сад, благоустроены зоны отдыха, организовано пространство для проведения мероприятий.

На реализацию проектов Юрьев-Польский и Судогда получат по 70 миллионов рублей, а Киржач – 85 миллионов.