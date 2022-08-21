Загорание торфа около Панфилово ликвидировали

Во Владимирской области сохраняется высокий класс пожарной опасности в лесах из-за сухой и жаркой погоды. За прошедшие сутки к патрулированию лесов привлекалось 276 человек, которыми проведено 3267 профилактических бесед.

В целях ограничения посещения лесов на территории области организована система контрольно-пропускных пунктов на въезде в лесные массивы, установлено 173 аншлага и 214 шлагбаума. Усилена работа по пресечению нарушений требований пожарной безопасности на территории муниципальных образований области. Только за прошедшие сутки составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, возбуждено 9 административных расследований.

По состоянию на 21 августа, ликвидировано загорание торфа вблизи н.п. Панфилово Гусь-Хрустального района. Возникающие очаги лесных пожаров оперативно отслеживаются и ликвидируются в день обнаружения силами лесных хозяйств региона.