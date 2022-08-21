Акушерский корпус в Коврове могут не сдать к сентябрю

Акушерский корпус в Коврове – долгострой. Строительство здания началось ещё в 1980-х годах, изначально корпус планировался как терапевтический. Стройка была остановлена в 1995 году, причём без должной консервации объекта. В 2017 году строительство возобновилось с перепрофилированием корпуса в акушерский.

Наконец, работы близятся к завершению, но финишная прямая оказалась тоже не беспроблемной. Подрядчик уже продлевал сроки (это было связано с увеличением сметы в связи с удорожанием стройматериалов) и рискует задержаться снова.

«Существует риск несдачи объекта и к сентябрю. Последняя неделя осталась, чтобы согласовать чёткий график. Если подрядчик его не представит – примем жёсткие меры от штрафа до замены исполнителя работ. Мы и так пошли навстречу и по смете, и по времени. Дальше терпеть не будем», – заявил Александр Авдеев.

Подрядчик пообещал приложить все усилия для ускорения процессов. Заверил, что мощности есть, на площадке ежедневно работают до 100 человек. В свою очередь, глава региона обещал содействие в ускорении согласовательных мероприятий.

Корпус включает отделение патологии беременности, дневной стационар, послеродовые, акушерское обсервационное и центральное стерилизационное отделения, клинико-диагностическую лабораторию и рентгеновские кабинеты. Помощь здесь будут получать женщины со всей восточной части Владимирской области − из Коврова, Вязниковского, Гороховецкого, Камешковского и Ковровского районов.