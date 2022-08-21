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Здоровье21 августа 2022 7:19

Во Владимирской области 21 августа 2022 года коронавирусом заболели 149 человек

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 августа 2022 года лабораторно подтверждено 149 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 33 сл. в г.Владимире, 17 сл. в Гусь-Хрустальном, 15 сл. в Муромском, 14 сл. в Петушинском, 13 сл. в Ковровском, 11 сл. в Александровском, 9 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Суздальском, 6 сл. в Юрьев-Польском, 6 сл. в г. Радужный, 6 сл. в Камешковском, 5 сл. в Меленковском, 2 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 154480 случаев заболевания (41919 сл. в г. Владимире, 17009 сл. в Муромском, 18191 сл. в Ковровском, 5678 сл. в Петушинском, 7457 сл. в Кольчугинском, 9915 сл. в Александровском, 6580 сл. в Юрьев-Польском, 13040 сл. в Гусь-Хрустальном, 1601 сл. в Судогодском, 3356 сл. в Собинском, 1446 сл. в г. Радужный, 5080 сл. в Киржачском, 3311 сл. в Камешковском, 2923 сл. в Гороховецком, 4042 сл. в Меленковском, 5478 сл. в Вязниковском, 5325 сл. в Суздальском, 2129 сл. в Селивановском).