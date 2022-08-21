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Происшествия21 августа 2022 6:46

В Вязниковском районе из-за грузовика сгорела иномарка

На машину попала бочка с топливом
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА

20 августа в 21.48 на 310 километре трассы М-7 в Вязниковском районе произошло ДТП. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, ГИБДД.

В результате ДТП с грузового автомобиля слетела бочка с топливом на следующую позади иномарку "Форд", в результате чего произошло возгорание легкового автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 4 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Еще одно возгорание автомобиля произошло около деревни Овчухи Суздальского района. В результате ДТП произошел съезд легкового автомобиля в кювет. После этого он загорелся. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 4 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.