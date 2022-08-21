Во Владимирской области число очагов пожаров выросло до 10

Врио губернатора Александр Авдеев в своем телеграм-канале сообщил, что пожароопасная обстановка в регионе остается сложной, за сутки число очагов пожаров выросло на 10.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Петушинском, Камешковском и Гусь-Хрустальном районах. Прогнозируется ухудшение обстановки в Собинском, Судогодском, Меленковском, Гороховецком, Селивановском, Вязниковском и Ковровском районах.

- Мобилизуем добровольцев и сотрудников коммунальных служб, ДСУ-3 в усиление огнеборцам, - подчеркнул Авдеев.

Напомним, что в связи с тем, что на всей территории области установился предпоследний, 4-й класс пожарной опасности, а в Петушинском районе - наивысший класс (5-й), было принято решение о полном запрете для людей посещения лесов. На въездах в лесные массивы будут установлены шлагбаумы и запрещающие аншлаги.