На пожаре в Александровском районе пострадал мужчина

фото с сайта регионального управления МЧС

20 августа в 21.50 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу: Александровский район, д. Долматово, ул. Солнечная, д. 21. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Вызов в пожарную охрану был совершен несвоевременно, и на момент прибытия подразделений дом горел по всей площади. Существовала угроза распространения на соседние строения. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 120 квадратных метров.

На пожаре пострадал мужчина 1992 г.р. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 16 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.