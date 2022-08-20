В Собинке экспедитор присвоил диваны и кресла на полмиллиона рублей

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Собинский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю, обвинявшемуся в крупной растрате.

Суд установил, что мужчина работал водителем-экспедитором, и похитил диван-кровати, кресла, матрасы, подушки и чехлы, которые должен был перевезти.

Все это предприимчивый экспедитор продал и получил деньги в общей сумме более чем на полмиллиона рублей.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 10 месяцам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.