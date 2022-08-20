Житель Владимирской области 5 лет провел в рабстве в Назрани

Как сообщают наши коллеги из «КП-Ставрополь», которым эту историю рассказали представители общественного движения «Альтернатива», 39-летний Иван из-под Владимира пять лет назад прибыл в Республику Ингушетия на заработки, так как специального образования и серьезного стажа он не имел.

По дороге у владимирца украли паспорт, но ему удалось добраться до Назрани, однако впоследствии пять лет его заставляли трудиться фактически бесплатно — за еду и крышу над головой.

Сейчас мужчина, которому исполнилось 44 года, находится в укрытии общественников из «Альтернативы», ему помогут с восстановлением документов, после чего он сможет благополучно вернуться домой во Владимирскую область.