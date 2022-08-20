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Происшествия20 августа 2022 9:47

Во Владимирской области введен полный запрет на посещение лесов

Всему виной пожароопасная обстановка
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 20 августа состоялось внеплановое заседание областной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС).

В заседании приняли участие представители региональных МЧС, департамента лесного хозяйства и других профильных ведомств.

В связи с тем, что на всей территории региона установлен четвертый — высокий класс, а в Петушинском районе — пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности, было принято решение о полном запрете посещения гражданами лесов Владимирской области.

- Запрет вступил в силу и будет действовать до особого распоряжения, - уточнила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

Специально для контроля за соблюдением запретов организована работа 350 патрульных групп, в состав которых вошли представители местных властей, лесхозов, торфяных хозяйств, МЧС, Минобороны и Минприроды и другие ведомства. Пока речь идет о том, что находящихся в лесах граждан будут только просить уйти, но в дальнейшем злостных нарушителей могут оштрафовать за нарушение правил пожарной безопасности.

В настоящее время контроль за обстановкой с пожарами в лесах проводится при помощи авиации — только за 20 августа проведено уже 10 вылетов, а также при помощи беспилотников.

За сутки в регионе зарегистрировано два очага лесных пожаров на площади 1 гектар. Также все еще горит торфяник в поселке Панфилово Гусь-Хрустального района, но площадь горения существенно снизилась и составляет 0,8 гектара — на месте остаются тлеть 11 очагов.