Во Владимирской области введен полный запрет на посещение лесов

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 20 августа состоялось внеплановое заседание областной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС).

В заседании приняли участие представители региональных МЧС, департамента лесного хозяйства и других профильных ведомств.

В связи с тем, что на всей территории региона установлен четвертый — высокий класс, а в Петушинском районе — пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности, было принято решение о полном запрете посещения гражданами лесов Владимирской области.

- Запрет вступил в силу и будет действовать до особого распоряжения, - уточнила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

Специально для контроля за соблюдением запретов организована работа 350 патрульных групп, в состав которых вошли представители местных властей, лесхозов, торфяных хозяйств, МЧС, Минобороны и Минприроды и другие ведомства. Пока речь идет о том, что находящихся в лесах граждан будут только просить уйти, но в дальнейшем злостных нарушителей могут оштрафовать за нарушение правил пожарной безопасности.

В настоящее время контроль за обстановкой с пожарами в лесах проводится при помощи авиации — только за 20 августа проведено уже 10 вылетов, а также при помощи беспилотников.

За сутки в регионе зарегистрировано два очага лесных пожаров на площади 1 гектар. Также все еще горит торфяник в поселке Панфилово Гусь-Хрустального района, но площадь горения существенно снизилась и составляет 0,8 гектара — на месте остаются тлеть 11 очагов.