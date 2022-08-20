В Гусь-Хрустальном районе жители жалуются на обмеление реки Колпь

Как сообщает Общероссийский народный фронт во Владимирской области, жители сел Григорьево и Золотково на днях вышли на субботник, чтобы привлечь внимание к проблеме реки Колпь. К сожалению, дно водоема за последние несколько лет существенно заилилось, а ширина реки, по словам местных, сократилась до трех метров, то есть — в три раза.

Селяне забили тревогу и обращались в департамент природопользования Владимирской области, который признал существование проблемы, но до сих пор ничего не сделано. Поэтому общественники подготовили ряд других писем к властям, а также направили одно письмо в ОНФ региона.

Общественники просят при рассмотрении бюджета на 2023 год предусмотреть финансы на реабилитацию Колпи. В противном случае водоем может прийти в еще более плачевное состояние.