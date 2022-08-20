Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 августа 2022 5:36

В Собинском районе обнаружен лесной пожар у деревни Нерожино

Его удалось заметить во время проведения авиаразведки
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Собинский ПСГ ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: Собинский ПСГ ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Собинский пожарно-спасательный гарнизон Главного управления МЧС России по Владимирской области, 19 августа в ходе авиаразведки на территории Березниковского сельского поселения близ деревни Нерожино был обнаружен лесной пожар.

По состоянию на 19.00 его площадь достигала 2,3 гектара, тушили возгорание силами Собинского лесхоза. По состоянию на 22.20 19 августа пожары был локализован, распространение его было прекращено, после чего продолжились тушение и проливка.

В настоящее время Собинский пожарно-спасательный гарнизон, как и все другие гарнизоны, переведен на усиленный режим работы в связи с особым противопожарным режимом. Пожарные еще раз напоминают о недопустимости палов травы и в целом разведения открытого огня. На граждан в условиях действия особого противопожарного режима за нарушение правил пожарной безопасности может быть наложен штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Также в настоящее время наложено ограничение на посещение лесов в связи с пожароопасной обстановкой.