В Собинском районе обнаружен лесной пожар у деревни Нерожино

Фото: Собинский ПСГ ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Собинский пожарно-спасательный гарнизон Главного управления МЧС России по Владимирской области, 19 августа в ходе авиаразведки на территории Березниковского сельского поселения близ деревни Нерожино был обнаружен лесной пожар.

По состоянию на 19.00 его площадь достигала 2,3 гектара, тушили возгорание силами Собинского лесхоза. По состоянию на 22.20 19 августа пожары был локализован, распространение его было прекращено, после чего продолжились тушение и проливка.

В настоящее время Собинский пожарно-спасательный гарнизон, как и все другие гарнизоны, переведен на усиленный режим работы в связи с особым противопожарным режимом. Пожарные еще раз напоминают о недопустимости палов травы и в целом разведения открытого огня. На граждан в условиях действия особого противопожарного режима за нарушение правил пожарной безопасности может быть наложен штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Также в настоящее время наложено ограничение на посещение лесов в связи с пожароопасной обстановкой.