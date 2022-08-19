Гусевчанка лишилась автомобиля из-за крупного долга по кредитам

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, приставы Гусь-Хрустального на днях арестовали автомобиль «Киа Сид», принадлежавший 44-летней местной жительнице.

Причиной ареста машины послужили долги ее хозяйки по кредитам — женщина просрочила платежи сразу в нескольких банках и задолжала 370 тысяч рублей. В общей сложности на нее возбудили шесть исполнительных производств, затем объединенных в сводное.

Так как гусевчанка отказывалась добровольно являться на прием к судебным приставам, а по официальному месту жительства не появлялась, приставы сперва вынесли постановление о взыскании с нее исполнительского сбора и о временном ограничении на выезд из страны. Но так как и эти меры не подействовали, решено было арестовать машину, принадлежащую женщине.

Автомобиль был объявлен в розыск и в ходе совместного рейда представителей ОСП и ГИБДД легковушку остановили на территории Гусь-Хрустального. За рулем «Киа» находилась сама должница. Машину у нее забрали и теперь продадут в счет погашения долга.