В Коврове ребенок-инвалид не смог получить бесплатные лекарства

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Ковровской городской прокуратурой проведена проверка в части обеспечения лекарствами ребенка-инвалида, страдающего симптоматической эпилепсией.

В ходе проверки установлено, что малыш проходил обследование в Областной детской клинической больнице, по результатам которого ему выписали жизненно важные препараты. Однако органы здравоохранения региона не смогли предоставить ему эти лекарства в достаточном количестве.

По итогам проверки прокуратура обратилась в суд, потребовав обязать департамент здравоохранения и региональный Центр закупок в сфере здравоохранения обеспечить ребенка необходимыми лекарствами.

Суд встал на сторону малыша и удовлетворил иск, при этом обратив его к немедленному исполнению.