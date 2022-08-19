Во Владимирской области три города получили деньги на развитие территории

Как сообщает администрация Владимирской области, три проекта из Владимирской области оказались в числе победителей Всероссийского конкурса «Развитие малых городов и исторических поселений». Итоги конкурса накануне подвели в Министерстве строительства России.

Так, Киржач получил 85 миллионов рублей на благоустройство Площади купцов Соловьевых.

По 70 миллионов рублей достались Юрьев-Польскому району на реконструкцию Торговых рядов, а также Судогде, где на эти средства приведут в порядок городскую набережную.