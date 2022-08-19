В Гороховецком районе трех водителей осудят за повторные пьяные поездки

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознаватели полиции Гороховецкого района расследовали уголовные дела в отношении 51, 44 и 41-летнего водителей из числа местных жителей. Все трое обвиняются в том, что совершили повторную поездку за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Все трое были задержаны текущим летом, причем один из водителей отказался проходить медицинское освидетельствование.

В ходе проверки оказалось, что водители ранее уже задерживались и наказывались за нетрезвые поездки, в связи с чем и были возбуждены уголовные дела.

В скором времени все три дела рассмотрит Гороховецкий районный суд, куда они направлены с утвержденными обвинительными заключениями.