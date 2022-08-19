Во Владимирской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 20 по 22 августа в большинстве районов региона ожидается пятый класс пожарной опасности, называемый чрезвычайным.

В связи с риском возникновения природных пожаров жителей и гостей региона в ГУ МЧС просят не заниматься палами травы, особенно вблизи населенных пунктов и лесов, и вообще по возможности не разводить открытый огонь. Не следует забывать, что особый противопожарный режим продолжает действовать.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».