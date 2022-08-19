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Происшествия19 августа 2022 11:41

В Киржаче женщина ударила приставшего мужчину бутылкой из-под шампанского

В результате тот получил тяжелую травму, а даму осудили
Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Киржачский районный суд признал местную жительницу виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Судом установлено, что 5 сентября 2020 года нетрезвая женщина и ее столь же нетрезвый спутник находились в кафе «Фортуна», расположенном в Киржаче на улице Юматова.

В какой-то момент между мужчиной и женщиной началась словесная перепалка, вызванная тем, что мужчина навязчиво приставал к даме, да вдобавок принялся ее оскорблять.

Тогда женщина не стерпела обиду, взяла бутылку из-под шампанского и удирала ей обидчика в левый висок, чем причинила тяжелую травму.

С учетом всех обстоятельств дела суд признал женщину виновной, и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.